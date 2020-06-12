Ahmet Ağaoğlu: Polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız

Türkiye Futbolu Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, “Avrupa’da pek çok ülkede benzer sorunlar oldu. Bizde 2010-2011’den sonra şike konusunda herhangi ber şey yaşanmadı” sözleri, Fenerbahçe cephesini çileden çıkartmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Sarı- Lacivertliler Özdemir’e isyan ederken, bu süreçte Trabzonspor Yönetimi’nden ses çıkmaması herkesi şaşırtmıştı. Özellikle camia içinden pek çok kişi, “Nihat Özdemir bile açıkladı. Niye tepki vermiyorsunuz” şeklinde tepki gösterirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu bu konuyla ilgili yakın çevresine konuştu.

CAS sürecine yoğunlaşıldı Tüm tepkilere kulaklarını tıkadıklarını söyleyen Ağaoğlu’nun, “Hem ligde hem kupada şampiyonluğa gidiyoruz. Önümüzde çok kritik 8 hafta var. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu bozmayacağız. Sadece sportif mesai yapacağız” dediği öğrenildi.

Yönetim aynı zamanda UEFA’dan gelen cezayı CAS’ta kaldırmak için yoğun çaba harcarken, kulübün gündemi tamamen farklı.



