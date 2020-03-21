Ahmet Ağaoğlu: Play-off sistemi gündeme gelmedi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısı hakkında A Spor kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe Spor Kulübü ve aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve play-off sisteminin toplantıda konuşulmadığını söyleyen Ağaoğlu, ayrıca gelecek hafta tüm oyuncular ve teknik ekibe corona virüsü testi yapılacağını açıkladı.

"Gelecek hafta tüm oyuncu ve teknik ekibe corona virüs testi yapılacak"

Ahmet Ağaoğlu, "Toplantı neticesinde sayın Sepil'in yaptığı açıklamalar aslında soru işareti bırakacak açıklamalar değil. Sayın başkan, üç olasılık var dedi. Bu üç saatlik tele-konferans toplantısında ikinci ve üçüncü maddeler hiç konuşulmadı. Bütün öneriler birinci madde üzerinde toplandı. Toplantı kulüplerin ne yapacağı konusu üzerindeydi. Tüm başkanlar görüşlerini söyledi. Önümüzdeki hafta oyuncu ve personele 15 dakika sonucu çıkan test uygulanması ve antrenmanlar devam edilmesi konuşuldu. Her şey yolunda giderse burası önemli her şey yolunda giderse 17-18 Nisan tarihinde ligleri oynamak istiyoruz şeklinde konuşuldu" ifadelerini kullandı.

"Play-off gündemde değil"

Ağaoğlu sözlerine, "Herkesin bildiği gibi 2 haftadan fazla sporcular idman yapmazsa toparlanma sürecinin 4-6 hafta arasına uzayacağı ifade edildi. Düşünce şu, önümüzdeki hafta testler sonucu sıkıntı olmazsa ve her şey yolunda giderse, virüsün ülkedeki seyrine bağlı olarak 17-18 Nisan tarihinde hazır konumda ya da bir hafta sonra başlamasını planlıyoruz. Diğer olasılıklar gündeme gelmedi. Play-off tabii bazı çevreler tarafından gündeme getirildi. Önümüzde zaten 8 hafta var. Dört takım ile play-off oynarsanız zaten 6 hafta oynanması lazım. Sayın Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği gibi play-off uygulaması gündemde değil." devam etti.

"31 Mayıs itibariyle kontratları biten oyuncular var"

Ahmet Ağaoğlu, "Lig oynanabilir hale geldiği zaman kulüplerin hazır olması ve bu yönde gereken tedbirler konuşuldu. Sağlık tedbirlerinin tamamının alınması, gelecek hafta oyuncu, teknik ekip ve yöneticilere test yapılması ve inşallah negatif çıkması önemli. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar var. Oyuncuların 31 Mayıs itibariyle kontratları biten oyuncular var. Bir sürü konu var. Hiçbirisi gündem değil. Öncelikle canı kurtaralım. Ülkenin bu virüsten minimum derecede etkilenmesi için gereken tedbirleri alalım." sözlerini söyledi.