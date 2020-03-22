Ahmet Ağaoğlu: Play-off olmaz

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başkan Mehmet Sepil, lig takvimiyle ilgili 3 senaryodan bahsederken, gündeme gelen Play-Off konusuyla ilgili Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu, FANATİK’e konuştu. Ağaoğlu, “Mehmet Sepil bey yanlış anlaşılmış olabilir. 3 tane senaryodan ikisinin şu an için mümkün olmadığını biliyoruz. Kendisi de bunu vurguladı. Play-Off özellikle gerçekçilikten çok uzak. Zira ligimizin son 8 haftası oynanacak. Play-Off dediğimiz şey de 6 hafta. 6 haftayı oynayan 8’i de oynar. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Burada dikkat edilecek bir şey var. Dünya genelinde genel bir uygulama olacak. Aşağı yukarı tüm Avrupa ülkelerinin takvimleri birbirine benzer olacak. Bizimkinin de farklı olması mümkün değil” dedi.

‘Futbolculara test yapılacak’

Tüm futbolcuların testten geçirileceğini vurgulayan Ağaoğlu, “Pazartesi ve salı günü 15 dakikalık test kitleri yapılacak. Tüm kulüpler için geçerli bu. Zaten sorun çıkmazsa biz çarşamba günü başlayacağız. Diğer senaryo ise Allah vermesin, korkutucu. Zaten bir futbolcu 2-3 hafta idman yapamazsa, onun eski performansını yakalaması 4-6 haftayı buluyor. Biz de misal Campi. 1.5-2 ayda toparlayabildi” ifadesini kullandı.

‘2-3 haftaya başlayabilmeli’

Başkan şöyle devam etti: “Şu an tek bir senaryo var. Testler sonrası kulüplerin durumu. Bu lig oynanacak 2-3 hafta içinde tekrardan başlayabilmeli. Benim en başından beri anlatmak istediğim buydu. Ben ligin devam etmesini istiyormuşum gibi algı yaptılar. Bu tamamen yanlış bir algı. Ama tekrar ediyorum. Play-Off bizim için gerçeklikten çok uzak bir durum"

Ali Koç’a ‘geçmiş olsun’

Fenerbahçe Basketbol Takımı’ndaki bazı oyuncularda korona virüs belirtilerinin saptanması üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, mevkidaşı Ali Koç’u telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un moralinin çok bozuk olduğu, Ağaoğlu’na desteğinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.