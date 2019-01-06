Ahmet Ağaoğlu patladı: 'Oldu canım ya!'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından FIFA'daki dosyalara kadar pek çok konu hakkında konuşan Ağaoğlu şunları söyledi:

"Oldu canım ya!"

"Aslanlar gibi zirve mücadelesi veren bir takımımız var. Şampiyon olacağını söyleyenlerden uzak durun. O zaman versinler bize kupayı, diğerleri oynasınlar.

Geçenlerde bir takımın yöneticisi "Bu sene şampiyonuz" dedi. Ben de kendi içimden 'Oldu canım ya!' dedim. Yöneticiler biraz realist olmalı. Siz Ünal Karaman'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu?"

"FIFA dosyalarına baraj kurduk!"

"18 dosyamız var FIFA'da. Bunlar sadece transfere engel teşkil etmiyor. Allah korusun puan silmeye ve küme düşmeye kadar pek çok cezayla karşılaşabilirsiniz.

FIFA'daki her dosyanın önüne baraj kurmak zorunda kalıyoruz. Umarım top barajdan sekmez. Gündemimizdeki birinci madde oyuncularımızın Eylül-Ekim maaşlarını ödemek. Kimse bir elimiz yağda bir elimiz balda gibi düşünmesin. Çok sıkıntılı yerlere getirilmiş Trabzonspor."

Onur, Olcay, Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!

"Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshi konusunda asbaşkanımız menajeriyle görüşüyor. Şu anda son durum bu. Burada önemli olan kararın alınması ve bu kararın arkasında durulması. Sözleşmenin feshi konusunda Olcay'ın menajerleri ile de görüşülüyor. Problemin çözüleceğini düşünüyorum.

Premier Lig'den bir kulüp Abdülkadir ile ilgili dün telefonla bir yoklama yaptı. Abdülkadir ve Yusuf bizim genç oyuncularımızın rol modeli. Bizim kafamızda farklı projeler var ve bu projelerin başrolleri onlar.

Onların Trabzonspor'un bu projesine, gerçeklerine ve altyapısına hizmet zorunluluğu var. Onlar bizim marka elçimiz olacaklar. Ben onları yurt dışına gönderdiğim zaman benim oradaki marka elçim olacaklar."

"Kucka'ya ilgi var"

"Kucka'ya da bir ilgi var. Önümüzdeki hafta göreceğiz Kucka'ya ilginin ne resmiyette olduğunu. Ben uzak yol gemi kaptanlığı yaptım. 10 metreden kimin kaptanlık yapıp kimin yapamayacağını anlarım. Sosa takıma sahip çıktı, takım arkadaşlarına kol kanat gerdi.

Taraftara mesajım, desteklesinler, sabretsinler mükâfatını alacaklar. Hiçbir futbolcu, hiçbir hoca, hiçbir yönetici Trabzonspor'un üstünde değildir. Bu kulübün hizmetkarıyız. Tek yıldız Trabzonspor'dur. Kimseye Trabzonspor'dan daha fazla destek vermesinler."