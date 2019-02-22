Ahmet Ağaoğlu: Oyuncularıma bireysel eleştiri yapmayın

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi için sahaya çıktılar. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan taraf Bordo Mavili ekip oldu. Karadeniz ekibi bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Bordo Mavili ekibin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"Güzel bir maç oldu. Dar kadronun sıkıntıları. Alanya maçı bize yakışmamıştı. İyi bir galibiyet oldu ve buna ihtiyacımız vardı.Alanya maçı bize hiç yakışmamıştı. Bizle alakası olmayan bir maçtı. Hemen akabinde Göztepe maçını kazanmamız akıllı oynayarak kazanmamız 3-1'lik galibiyeti getirdi."

"Oyuncularıma bireysel eleştiri yapılmasına karşıyım. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılsın. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Taraftar desteğini arkamızdan çekerse işte o zaman yere yapıştığımız gündür."

"Gerçek Trabzonspor bundan çok daha fazlası. Ne şartlarda mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Altyapıdan 3 oyuncu girdi maça. 5-6 altyapı oyuncumuzla Trabzonsporlu Sosa, Rodallega, Novak, Ekuban, Anthony ile yola devam ediyoruz."

"Çok önemli bizim için maç. Kupada finale kadar yürümemiz lazım. Ümraniye maçı asla hafife alınmaması lazım. 1. ligde takımların neler yaptığını görüyoruz ve özellikle kupa maçları çok enteresan maçlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun 2.lig ve 1. lig takımlarının Süper Lig takımlarına kök söktürdüğünü görebiliyoruz. Onun için bu kupa maçı bizim için çok önemli."



