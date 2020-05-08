Ahmet Ağaoğlu: Oynamak istemiyoruz demedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ile Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler sonucunda liglerin 12 Haziran haftasında başlama kararını değerlendirdi. Bordo-Mavililer'in patronu, sosyal medyada dolaşan 'Oynamak istemeyen 4 kulüpten biri Trabzonspor' iddialarına sert tepki göstererek, "Lig lideri olan bir takımın başkanı olarak, ne benim ağzımdan ne de herhangi bir yöneticimizin ağzından 'Oynamak istemiyoruz' şeklinde bir ifade çıkmadı. Ortada bir pandemi var, devletin kararı ne olursa olsun Trabzonspor saygılı olur. Lig lideri olmamıza rağmen, ‘Lig tescil edilsin’ diye bir ifade de kullanabilirdik biz. Devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğe girişmedik. Alacakları karara saygı duyacağız" diye konuştu.

'Testi pozitif çıkarsa...'

TFF'nin sadece takvim belirlediğini kaydeden Ağaoğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Henüz adı konulamayan, nasıl yürütüleceği belli olmayan çok konu var. Bunlardan en basiti, maçlar oynanmaya başladığı anda, varsayalım ki bir sporcuda korona pozitif çıktı. Tüm takım karantinaya alınacak, ne olacak? TFF sadece takvim belirledi. Nihai kararı verecek olan kurul ve bakanlık tavsiyeleri ile hükümettir."