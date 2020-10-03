Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun TFF ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dün oynanan Gaziantep FK maçı sonrası harekete geçen Bordo Mavili yönetim mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

“Nihat Başkan’la görüşemedik. Maçtan sonra kendilerini aradım. Telefonları kapalıydı. 14:00’de TFF’ye geleceğiz, iletmelerini istedim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de "Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum" diye ifade ettiler."









'Görüşmek için geldik'

"Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahtsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik"

"Federasyon kaynaklı veya destekli yorum yapan 1-2 yorumcunun haricinde -ki o da son derece doğaldır- federasyon kaynaklı ya da destekli herhangi bir kurumda iş buluyorsanız, sizin o paralelde, o doğrultuda yorum yapmanız doğaldır."

"Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi."

'Haksızlıklar vardı'

"Dünkü maçla başlayalım. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus. Bir sene içerisinde yanılmıyorsan yine Ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi: "Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım"





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'Yine Fırat Aydınus'

"Yine Fırat Aydınus'un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme'ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus'un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR'ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı"

'UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz'

"UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu. Düne baktığımız zaman, tüm Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay. Herkesin gördüğü şeyleri artık bana sormayın, olayın müsebbiblerine sorulması gereken sorular bunlar."

"Mağdur olan kulübün başkanına veya yöneticilerine sorduğunuz zaman işin derinliğine inmemiz mümkün değil. Bu hareketi herkes gördü"