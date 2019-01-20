Ahmet Ağaoğlu maç sonu isyan etti!

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu veryansın etti.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık."

"Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu çocukların sahada haklarını koruyacak olanlar biz değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak."

"Arda Turan, Ekuban'a faul yapıyor ve top çarpıp gol oluyor. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama bu şekilde beni konuşturanlar da kendinden utanmalı."

"Bu genç çocukları doğramaya başlarsanız, ülke futbolu nasıl kalkınacak? Ne ile kalkınacak? Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder!"

"Bugün atılan gollerden sonra yarı sahayı terk etme sürelerine bir bakın! Beşiktaş maçında 7-8 dakika verilen uzatma, burada 3 dakika verilince insan kendine neler oluyor diye soruyor. Bu işi yönetenler gereğini yapacak."

"Bu çocuklar soyunma odasında başlarını önüne eğecek ne yaptı? 'Başınızı eğmeyin' dedim. Birileri bu çocukların başının dik yürümesine engel oldu. Bu yapılan kul hakkına girer. Bu çocuklar kazansaydı, para kazanacaklardı."