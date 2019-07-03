Ahmet Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisini konuk etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Ayşe Zeynep Çifci’yi konuk etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, LGS’de 500 tam puan alarak başarı gösteren Çifci’yi tebrik eden Ağaoğlu, "Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon’umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı. İnşallah eğitim hayatında hep zirveyi hedefleyerek başarılı olur. Ailesini ve kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Ayşe Zeynep Çifci ve beraberindeki ailesi ile fotoğraf çektiren Ağaoğlu, başarılı öğrenciye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.