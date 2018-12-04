Kulüpler Birliği, geçtiğimiz günlerde sert bir bildiri yayınlayarak 17 kulübün görüş birliğiyle hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını talep etmişti.

Bu bildirinin ardından ise bir çok kesimden açıklamalar geldi. Bu kez de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu. TRTSPOR ekranlarındaki Gündem Futbol programına açıklamalar yapan Ağaoğlu, bildiriyi ağır bulduğunu ve Trabzonspor'a uygun bir üslup olmadığını söyledi.





"Bize metin gelmedi"

Ağaoğlu "Bildirinin yayınladığı saate kadar bize metin gelmedi. Bize söylenen ile yayınlanan arasında farklar var. Kulüpler Birliği'nin bildirisinin metninin altında yer alan ifadeleri ağır buldum. Bildirideki üslup. Trabzonspor'un üslubu değil. Bizim görüşümüze değer verilseydi farklı bir bildiri ortaya çıktı, bu kadar tartışma olmazdı." şeklinde konuştu...

Transfer açıklaması...

Transfer ile ilgili soruyu da cevaplandıran Ağaoğlu "Kontratı devam eden oyuncularımızla yolları ayırmayız. Değeri ödenen her futbolcu kulüpten ayrılabilir. Katkı sağlayabilecek genç futbolcuları kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



