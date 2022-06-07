Süper Lig kulüpleri başkanları Kulüpler Birliği toplantısında buluştu. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Henüz bir karar almadıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptık. TFF başkanlığı için Cuma günü kesinleşen adaylar üzerinden bir değerlendirme daha yapacağız. Karar veya kararlar alacağız. Ortak bir görüş çıkmadı. Bazı başkanlarımızın farklı düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

İşte Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Cuma günü tekrar bir değerlendirme yapmayı daha uygun gördük. Herhalde birkaç defa daha bir araya geleceğiz."

"Başkanlarımızdan ortak görüş çıkmadı. Herkesin farklı düşüncesi var. Başkanların tamamı yeni başkan için büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler, fikirler var. Perşembe 17:00'de aday başvuruları bittikten sonra cuma günü ve takip eden günlerde görüşeceğiz"

"Gelirlerin düşmesi, ekonomik sıkıntılar, TFF Başkanı'nın istifa etmesi, MHK ile ilgili sıkıntılar ve bugün gelmiş olduğumuz nokta! Üst üste geldi. Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta, acil çözümler gerektiriyor."





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