Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olacak

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil sonrası Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı olan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "6 Temmuz'daki seçimli genel kurula kadar görevime devam edeceğim, genel kurulda da aday olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, FANATİK o isme ulaştı: Ahmet Ağaoğlu... Uzun yıllardır Golf Federasyonu Başkanı olan, 3 yıldır da Trabzonspor 'un patronluğunu üstlenen Ağaoğlu'nun camialardan gelen öneriler sonrasında bu görevi şartlı olarak kabul ettiği öğrenildi.

Tüzük değişiklikleri olacak

Bordo-Mavililer'in 1 numarası, vakfın profesyonel bir yapıya dönüşmesini ve şirket olup, başına da profesyonel bir yönetici getirilmesini istedi. Ağaoğlu'nun bu talebi kabul gördü. Yani Ahmet Ağaoğlu, vakfın yapısı değişip, profesyonel bir yönetici atanana kadar kritik geçiş döneminde Kulüpler Birliği'ne başkanlık yapacak. 6 Temmuz'dan sonra Ahmet Nur Çebi'den görevi devralacak olan Ağaoğlu tüzük değişikliklerine de hemen başlayacak. Vakıf profesyonelleştikçe yayın ihalesi ve yabancı sınırı gibi futbola dair önemli kararlarda Kulüpler Birliği daha fazla söz hakkına sahip olmayı amaçlıyor.

Atalay Özçelikli







