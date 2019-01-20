Trabzonspor’da basketbol altyapı faaliyetlerine bugün düzenlenen törenle start verildi.

Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, sporcular ve aileleri katıldı. 120 sporcunun yer aldığı U10, U12, U14, U16 ve U18 takımlarının kategorilerindeki bölgesel liglerde faaliyet göstereceği basketbol altyapısı için düzenlenen törende bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, basketbolun da futbol gibi Trabzon’un önemli geçmişi olan spor dallarından birisi olduğunu belirterek, “Trabzonspor çatısı altında yeniden yapılanarak geleceğe doğru emin adımlarla koşacak basketbol kulübümüzün altyapısının açılış törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün çatısı altında kurduğumuz basketbol altyapısı ve basketbol okulları bu işin önemli temel taşlarını oluşturmaktadır. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Trabzonspor’un kendi değerleri ile bütünleşerek güçlenmesi konusunda nasıl futbol takımımız tarafında gayret gösteriyorsak basketbol ve diğer amatör branşlarda da aynı gayreti göstereceğimizden hepiniz emin olabilirsiniz. Altyapı olmadan hiçbir sporun gelişmesi ve başarıya ulaşması, o başarının da sürdürülebilir olması asla ve asla mümkün değildir. İleriye dönük baktığımız zaman Trabzonspor basketbolunun şu anda öncülerini, piyadelerini görüyoruz. Anne ve babalar çocuklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Artık onlar da bizim evladımız. En az sizlerin gösterdiği kadar hassasiyeti kulüp olarak göstereceğimize inanabilirsiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok anlamlı bir sözünü burada söylemek istiyorum; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim'. Ama bu söz sadece sporcular için değil, sporun her kademesinde görev yapanlar için geçerli. Ben spor yöneticisinin, spor hakeminin, spor hocasının ve spor kulübü başkanlarının da zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Kulübü, sporu yönetenler ahlaklı olacaklar ki o ahlakı gençlerimize kadar taşıyabilelim” dedi.

İHA