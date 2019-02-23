Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kazandıkları Göztepe maçının ardından gençlere destek çıktı. Bordo-Mavili takımda Pereira'nın yokluğunda sağ bek oynayan Kamil Ahmet Çörekçi son haftalarda eleştirilerin odağındaki isimdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu Göztepe maçının ardından yaptığı kısa açıklama ile genç oyuncularına destek verdi.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı kısa açıklamada "Gençlere yüklenmeyin bir başarısızlık varsa benimdir. Kamil Ahmet Çörekçi'ye değil bana yüklensinler" ifadelerini kullandı.

Serkan Hacıoğlu



