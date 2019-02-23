Ahmet Ağaoğlu: Kamil Ahmet'e değil bana yüklensinler

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu son haftaların eleştirilen ismi Kamil Ahmet Çörekçi'ye destek oldu.

23 Şubat 2019, Cumartesi 13:29
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Ahmet Ağaoğlu: Kamil Ahmet'e değil bana yüklensinler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kazandıkları Göztepe maçının ardından gençlere destek çıktı. Bordo-Mavili takımda Pereira'nın yokluğunda sağ bek oynayan Kamil Ahmet Çörekçi son haftalarda eleştirilerin odağındaki isimdi. 

Başkan Ahmet Ağaoğlu Göztepe maçının ardından yaptığı kısa açıklama ile genç oyuncularına destek verdi. 

Ahmet Ağaoğlu yaptığı kısa açıklamada "Gençlere yüklenmeyin bir başarısızlık varsa benimdir. Kamil Ahmet Çörekçi'ye değil bana yüklensinler" ifadelerini kullandı.

Serkan Hacıoğlu


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