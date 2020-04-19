Ahmet Ağaoğlu: Kadro daha da gençleşecek!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer politikalarının son 2 sezondaki gibi devam edeceğini söyledi. A Spor’a konuşan Ağaoğlu, “Şu an bir kriz ortamı var. Sadece futbolda değil, her alanda. Gelirler azalacak, kayıplar yaşanacak. Fazla güç kaybetmeden yolumuza devam etme politikasını oluşturduk. Kadro maliyetimiz 17-18 milyon Euro. Şampiyonluk yarışındaki diğer kulüplerin 3’te 1’i yani. Trabzonspor olarak belli bir yaşa gelmiş yıldızların transferi bizim gündemimizde değil. Zahmetli oluyor, çok araştırıyorsunuz ama Ekuban örneği var. Aynı şekilde Sörloth. Hem performans hem de finans olarak kulübe katkı yapacak isimler önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

‘Trabzon’da futbolcu doğar’

Bordo-Mavili kulübün patronu şöyle devam etti: “Kadroyu biraz daha gençleştirme düşüncesindeyiz. Trabzonspor’un büyük bir oyuncu potansiyeli var. Burada her çocuk neredeyse anasının karnından futbolcu doğuyor. Altyapımız hâlâ tam istediğimiz seviyede değil. Tüm yaş gruplarını modern tesislere taşıyacaktık bu ay. Fakat korona nedeniyle yapamadık. Yapacağız”