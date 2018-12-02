Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 74'üncü Olağan Genel Kurul'un ikinci gününde geldiği Hayri Gür Spor Salonu'nda 4'üncü sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni tüzüğünde yer alan bütçenin yüzde 10'undan fazlasını aşmama maddesini ısrarla koydurttuğunu ifade ederek, "Onu ısrarla ben koydurttum. Hatta yüzde 10 fazlaydı. Aşılmaması konusunda ben ısrarcıydım. Ama mali genel kurula gitmeden yüzde 10'una kadar harcama yapabilme hakkı koyuldu. Dolayısıyla benim ısrarcı olduğum bir konuydu. Bu bizde baskı oluşturmaz" diye konuştu.

"TAKIMDA BİR ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Trabzonspor gibi bir takımın üst üste iki maç kazanmasının mucize olmaması gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Burada kazanılan maçtan ziyade takımdaki arkadaşlık, takımı sahiplenmesi ve ortaya koyulan mücadeleye bakılması lazım. 90+6'da oyuna giren bir oyuncu 90+8'de gol atıp hocasına sarılıyorsa olaya o yönüyle bakmalıyız. Salı günü annesi vefat eden, Cuma günü ısrarla geleceğim diyerek kadroya dahil olan genç bir oyuncumuzun 75'te oyuna girip 82'de gol atması ve bunu arkadaşlarıyla paylaşması bana kalırsa en fazla üzerinde durmamız gereken konu. Takımda bir şeyler değişti. O değişiklikleri iyi analiz etmemiz lazım. Sonucu, skoru bırakın. Tamir edilmesi gereken şeyler vardı. Onlar yoluna girmeye başladı. Kaptanın takımı, arkadaşlarını, kulübü sahiplenmesi ve çok ciddi bir sorumluluğu üzerine alması aslında üzerinde durmamız gereken şeyler."

"CAMİA OLARAK BİR AİLEYİZ"

Camia olarak bir aile olduklarına vurgu yapan Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:

"Ekuban annesini kaybettiği zaman salı günü kendisiyle görüşmüştüm. Kendisi aniden İtalya'ya gittiği için görüşme şansım olmamıştı. Maçtan sonra soyunma odasına gitmedim. Dışarıda otobüsün yanında bekledim ve tekrar başsağlığı diledim. Üzgün olduğumuzu ifade ettim ama üzülmemesi gerektiğini belirttim. Kayseri'ye yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla birlikte özellikle onu da düşünerek gittik. Tabi çok genç bir arkadaşımız. Annesini kaybetti. O da çok duygu yüklü bir durumdaydı. O durumda golü atması, bunlar çok duygusal konular. Biz bir aileyiz. Sadece futbolcusuyla, başkanıyla, yöneticisiyle değil, camia olarak bir aileyiz. Bunları oyuncularımıza hissettirmemiz lazım ki hissettirdiğimize de inanıyorum. Takımda güzel bir hava vardı."

"TRABZONSPOR'UN ÜST ÜSTE 5-6-10 MAÇ KAZANMASI LAZIM"

Genel Kurul'un ilk gününe katıldıktan sonra akşam da Kayseri'ye maça giden Ağaoğlu ve yönetim kurulu, yoğun tempoyla ilgili esprili bir yaklaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ünal hoca bizi iyi çalıştırıyor, eksik olmasın. Dayanıklılık antrenmanlarını iyi yaptırıyor. Kondisyonumuz hala fena değil. Gidiyoruz, geliyoruz. Kayseri'de oyuncunuzu yalnız bırakamazsınız. Ganalı 20 yaşındaki profesyonel bir oyuncunuz 'ben Cuma günü geleceğim. Lütfen beni kadroya alın' diyorsa, bizim orada olmamamız herhalde yapılabilecek ayıpların, yanlışların en büyüğüdür. Bu havayı herkesin hissetmesi lazım. Burada kongre vardı, yorgunduk. Şartlarımızı zorlarız. Gidemeyebilirdik de. Hava muhalefeti de vardı. Uçak inemedi. 2-3'üncü denemede indi. Olamayabilirdi ama şartları zorlarsınız, eğer gidemezsiniz sıkıntı yok. Ama gidip orada olmanız lazım. Seremonide oyuncu kafasını kaldırdığında sizi görmesi lazım. Biz buradayız, biz bir aileyiz. Bu maçlar ancak bu şekilde kazanılır. Trabzonspor üst üste iki maç kazandı iş mi? Trabzonspor'un üst üste 5-6-10 maç kazanması lazım. Oraya doğru gidiyoruz."

"DEVRE ARASINDA ALTYAPIDAN VE 1461’DEN KADROYA DAHİL OLACAK OYUNCULAR VAR"

Devre arasında altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan kadroya dahil olacak oyuncuların olacağını belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki döneme ilişkin, önümüzdeki 3 yıl bugün başlamış olduğumuz ve uygulamadığımız bir program, çizdiğimiz bir rota var. Aldığımızda 35 milyon maliyeti olan bir kadro vardı. Biz kadro maliyetinin 25 milyonlara çektik. Bunun Trabzonspor gibi geliri belirli ölçüde sınırlı olan bir kulüp için taş çatlasın 17 milyon Euro civarında olması lazım. Bu sadece transfer harcaması olarak düşünülmemesi lazım. Biz burada futbolcu madeninin üzerinde oturuyoruz. Dün de maçta altyapıdan gelen 4 oyuncumuz oynadı, daha sonra Batuhan’ın oyuna girdi. Devre arasında da altyapıdan veya 1461’den bu kadroya dahil olacak oyuncularımız var. Bunları biz efektif olarak kullanmaya başladığımız zaman Trabzonspor futbolcu satışında para kazanan bir kulüp haline gelecek. Yani futbolcu alarak para harcayan, har vurup harman savuran bir kulüp görüntüsünden çıkıp, kendi yetiştirdiği futbolcuları veya Ekuban, Amiri gibi, Biz Afrika’dan da genç yaşta futbolcu toplayabiliriz, Türkiye’nin farklı şehirlerinden de oyuncu alabiliriz. Bunları yetiştirip, parlatıp, pazarlayan satan ve parayı oradan kazanan bir kulüp haline gelmemiz lazım. Bu şekilde de borçların 5-8 yıllık süreçte de sıfıra indirilmesi gerekir. Veya biz rahmetli olup gidersek, görev süremiz bittiğinde bizden sonra bu bayrağı alacak olan kardeşlerimizin de devam ettirmesi gereken bir politika. Camianın da bunu çok ciddi olarak takip etmesi lazım. Trabzonspor bu rotadan çıkmaya başladığı zaman camianın buna tepki koyması lazım. Bizim yapacağımız bu. Bakıyorsunuz bugün 15-20 yaş grubundaki taraftarlarımız bir oyuncuyu veya birkaç futbolcuyu yıldız oyuncu yapıp onların arkasından gitmeye başlıyor. Burada tek yıldız var o da Trabzonspor. Hiçbir futbolcu, hiçbir başkan, yönetici ve bu camianın hiçbir bireyi Trabzonspor kulübünün üzerinde olamaz. Trabzonspor kulübünün omuzların üzerinde olması bizim de onun altında olmamız lazım. Yöneticiler olarak bizlerin de toplumu bu şekilde yönlendirmesi lazım. Artık o yıldız, pahalı futbolcu transfer dönemi bitmiştir. Zaten alıyorsunuz, bir de aldığınızı da kullanamıyorsunuz. Çünkü o oyuncuyu kulüpte, bu takımda veya bu kentte oynatabileceğiniz ortam yok. 5 milyon Euro verip bir oyuncu alıp da 2 yıldız bile yapmayacak tesislerinizde ki eski halinden bahsediyorum, yatırmaya kalkıyorsanız, ya siz bu işi bilmiyorsunuz ya da çok büyük yanlış yapıyorsunuz."

"ALTYAPI YATIRIMI KONUSUNDA CAMİADAN DESTEK BEKLEMEK BİR GEREKSİNİM DEĞİL"

Altyapının hassas bir nokta olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Camiadan destek görmek önemli değil. Siz plan programınızı yapar, uygularsınız zaten camia sizi o zaman takip eder. Altyapı hassas bir noktadır. Altyapı popüler bir yatırım değildir. Şu anda biz bu sene yapmış olduğumuz 5 transferimizi konuşuyoruz. Biz altyapıdan 32 oyuncu transfer ettik. Onlar gösterişli olmayan, kulübün geleceğine yönelik işler. Belki ben de görmeyeceğim ama 10 yıllık plan da yapılır, 20 yıllık plan da. Yapılır. 1461 Trabzon niye kuruldu, amacı nendi? Altyapı, altyapıdan 1461, oradan ya dışarıya satış ya da A kadrosuna oyuncu takviyesi. 1461 bildiğiniz batırıldı, yani iflasa sürüklendi. Geldiğimizde 1461 Trabzon’da 30 yaşında oyuncu vardı. 1461 Trabzon’un kuruluş amacı o değildi ki. Spor Toto 1'inci Lig’den itelene itelene 2'nci Lig’e, neredeyse amatöre gidiyordu takım. Altyapı yatırımı konusunda camiadan destek veya anlayış beklemek bana göre bir gereksinim değil. Bu sizin programınız, uygulayacaksınız. Her program da takdir toplamayabilir. Bugün Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin, Batuhan, Uğurcan bizim altyapımızdan gelen oyuncular. Bizim böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeği göz ardı edersek biz batarız. Biz bizim altyapı gerçeğimizi göz ardı edersek batarız. Bizim tek çıkış yolumuz orası. 'Proje, proje' diyorlar. Trabzonspor bir futbol kulübü olarak emlakçılık yapacak, domates satacak halimiz yok, ne projesi? Trabzonspor’un tek projesi futbolcu. Futbolcu üretir, futbolcu satar, ürettiği futbolcuyu oynatır, başarı elde eder, oradan para kazanır. Ama sen gider har vurup harman savurur, bunun tam dersini uygularsan işin içinden çıkamazsın. Bugün karşılaştığımız ve bizi zorlayan tablo o yani. İşin olması gerekeni değil de olmaması gerekeni yaptığımız için o noktaya geldik" dedi.

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KULÜP OLURUZ"

Tüm kulüplerin önümüzdeki birkaç yıl içinde sıkıntı yaşayacağını belirten Ağaoğlu, "Bu bir gerçek, yaşamaya da başladılar zaten. Dolayısıyla yabancı futbolcu transferini biz biraz da yanlış anladık. Yabancı futbolcu pahalı futbolcu anlamına gelmiyor. Ekuban’ın bize maliyeti ortada. O kalibredeki, o kalıptaki oyuncuları transfer ettiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız. Ancak bütçenize göre bir oranlama yapıp da bütçenizin 5- 6 katı maliyet olarak size yansıyacak olan oyuncuları transfer ettiğinizde bir de bunun yanında başarıyı yakalayamadığınızda işte sizi iflasa götüren noktadır. Bugün bu gerçekle hemen hemen bütün kulüpler yüz yüzedir. Dolayısıyla çok ciddi bir geri dönüş olacaktır. Dediğim gibi altyapı gösterişsiz, popülariteden uzak, ileriye dönük bir yatırımdır ama bir gerçektir. Onun için böyle bir geriye dönüş olduğu zaman Trabzonspor diğer kulüplerin 1 veya 2 adım doğal olarak önüne çıkacak. Belki de diğer kulüplere yetiştirdiğimiz futbolcularla yardımcı olarak da Türk futbolunda belirli bir noktaya gelmesinde, aynı nasıl 1970’li yıllarda biz bunu yaptık. Türk futbolunun kaderini değiştirdik. Türk futbolunun kaderini değiştiren kulüp oluruz inşallah" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bu arada Ahmet Ağaoğlu, yeni dönemde Asbaşkanlık görevini Mehmet Yiğit Alp'in yürüteceğini kaydetti.

DHA



