Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu kapıştı! Büyük kavga...

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 90+5'te yediği golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemeyen Trabzonspor, liderliği Başakşehir'e kaptırırken Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda büyük bir tartışma çıktı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önce sözlü olarak atıştı. 90 dakikanın sona ermesiyle ortam gerilirken ikili birbirlerine karşı tepkilerini dile getirdiler. Güvenlik güçleri Çavuşoğlu ve Ağaoğlu'nu ayrımakta güçlük çekti.

Olayların yatışmasının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik." ifadelerini kullandı.





O anlar yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına işte böyle yansıdı:







