Ahmet Ağaoğlu: İkinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı

Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran ve moral bulan Trabzonspor 24. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda hüsrana uğradı. Perica ve Trezeguet'nin gollerine engel olamayan Trabzonspor, 1 puana razı oldu.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"İkinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı. Takımda belirli bir yogunluk ameresi var. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde Akhisar, Erzurumspor maçı ondan sonra sanırım 21 günlük bir ara var. O sürede toparlanma şansımız olacak. Sakatların da geri döneceğini tahmin diyorum."

"İki sağ bekimiz de sakat. Elimizdeki bu malzemeyle verebileceğimiz mücadeleyi veriyoruz.Oyunculara da fazla bir şey söyleyemiyorum. Onlar da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biliyoruz."

"Böyle geçecek bu sene. Sezon başındada söylediğim gibi Avrupa kupalarını kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz."

"2-0'dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Bizi bütün hafta ahla vahla geçirecek bir sonuç.Yapılabileceklerin en iyisi de çocukların yaptığına inanıyorum."