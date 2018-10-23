Ahmet Ağaoğlu: Huzurlu bir Trabzonspor için!

Fırtına’nın Başkanı Ahmet Ağaoğlu maddi tablonun iyi yönetilmesi adına yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Gelirlerin temlikli olmasının kendilerini bir hayli zorladıklarını dile getiren Bordo-Mavililer’in patronu, “Günü gününe ödenmesi gereken borçlarımız var. Eğer bunlar ödenmezse ne lisans çıkarabilirsin ne de lisansları tescil edebilirsin. Bunlar olmadığı takdirde ligde bile mücadele edemezsin. Biz bu süreci en iyi şekilde yönetmek için uğraşıyoruz. Döviz olan borçları Türk Lirası’na çevirmeye çalışıyoruz. Kısacası Trabzonspor’un daha huzurlu bir ortamda mücadele etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘Şampiyonluk yakın’

Takımın son durumunu da değerlendiren Ağaoğlu, “Yeni bir takım olduğumuz için uyum süreci yaşadık ve bu periyotta puan kayıpları yaşadık. Ancak yine de en az hasarla bu süreçten çıktığımızı düşünüyorum. Her geçen gün daha iyiye giden bir Trabzonspor var. Umarım sezon sonunda takımımızı layık olduğu yerlerde göreceğiz. İlerleyen yılların iskelet kadrosunu oluşturuyoruz. Bu sene olmasa da şampiyonluk önümüzdeki yıllarda yakın” ifadelerini kullandı.