Ahmet Ağaoğlu: Hocamıza güvenimiz tam

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı’nda gündeme dair açıklamalarda bulunurken, hem takımın durumu hem de teknik direktör Ünal Karaman hakkında konuştu.

Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Yönetime geldiğimizde 900 milyon borcu olan, UEFA’da 30’un üzerinde oyuncu alacağı bulunan, birçok yasağı ve acizi olan bir durum vardı. Bu sorunların hepsini hallettik, borcu yapılandırdık. Sürdürülebilir bir yapıyı bugün itibarıyla oluşturduk. Bugün itibarıyla kar açıklayan bir kulüp haline geldik. Hocamız Ünal Karaman, hepimizin kefil olacağı ve dirayetli bir insan, sağlam karakterli bir teknik direktör. Trabzonspor’un mevcut şartlar altındaki analizlerini en iyi şekilde tespit eden bir hocayla yola çıktık. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tam. Biz geçen sene o türbülansın içinde Ünal hoca, oyuncularımız ve taraftarımızla birlikte çıktık. Geride olduğumuz maçları taraftarımızın gayreti ve hocamızın liderliğinde aldık.”

‘Transferde karar benim’

“1-2 olumsuz sonuçtan sonra sayın Ünal Karaman’ın üzerinden bir takım eleştirilerin yapılması ve spekülasyonlara yol açacak haberlerin yapılması hiç hoş değil. Aynı hoca ve aynı kadro çok zorlu eleme maçından sonra 5 sene sonra bu takımı Avrupa Ligi’nde gruplara taşıdı. Yeniden yapılanma sözcüğünün artık Trabzonspor ajandasından çıkması gerekiyor. Bir kulüp her sene yeniden yapılanmaz. Transferlerde nihai kararı veren kulüp başkanıdır. Diğer tüm eylemler de olduğu gibi sorumlu tutulacak birisi varsa kulüp başkanı yani benimdir. Olumsuz gidilen durumlar da hatayı başkalarına atmak sadece kulüp başkanına değil herhangi bir insana yakışmayan bir durumdur”