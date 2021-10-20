Ahmet Ağaoğlu: Hakem konusunu TFF ile görüştük

TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Ağaoğlu, hakem konusunu TFF ile görüştüklerini ve aynı fikirde olduklarını dile getirdi. Ağaoğlu, şahıslarla alakalı bir konunun ise toplantıda gündeme gelmediğini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolunun kronikleşmiş haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamalar ve bunları içeren problemlerle ilgili federasyonumuzla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik bu sorunların çözülmesi konusunda bizleri umutlandırıyor."

"Görüşlerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi federasyonumuzla paylaştık. Aynı görüş içindeyiz. Bunların içinde kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar var. Bu adımlarla alakalı olarak kendi aramızda belirlediğimiz daraltılmış bir çalışma grubuyla önümüzdeki hafta başı bir araya geleceğiz. Çalışmalar neticesini belirlediğimiz takvime bağlı olarak federasyonumuzun yönetim kuruluna sunacağız. Bu tür problemlerin ortadan kalkması için, Türk futbolunun selameti açısından federasyon ve kurullarla birlikte istişare ettiğimiz takdirde çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız tespitler ve sorunlar konusunda federasyonun yönetim kurulu üyelerinin bizimle aynı bakış açısına sahip olmaları sayesinde, problemleri çözüme ulaştırarak Türk futbolunun kronikleşen sorunlarını ortadan kaldıracağız."

"Şahıslarla alakalı olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Burada sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil, sistemdeki sıkıntıların neticesinde ortaya çıkan sorunlarla alakalı."

"Hakem kararlarının konuşulmaması mümkün değil. Oradaki yapılarla bizim mevcut MHK yapısı arasında çok büyük farklılıklar var. Sistemi düzeltmek ve kuralları koymak zorundayız. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde uygulamaya koymamız gerek."

AA







