Ahmet Ağaoğlu: Güzel günler gelecek

Göreve geldiği günden bu yana sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yakın geleceğe dair umutlu açıklamalar yaptı.

Ekonomik olarak halen zorluklarla boğuştuklarının altını önemle çizen Bordo-Mavililer’in patronu, “Kısa süre önce yine söyledim... Göreve geldiğimizden beri her yeni güne yeni bir krizle uyanıyoruz. Birgün muza bir gün buza basıyoruz. Ayağımız daha toprak görmedi. Ancak doğru bildiğimizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Önemli olan hedef bütünlüğü’

Çok doğru bir oyuncu ve teknik ekip topluluğu ile çalıştıklarının da altını çizen Karadeniz ekibinin başkanı şöyle devam etti: “Sezon başında bizi bazı transferler sebebiyle çok eleştirdiler. Ancak ben o dönemde; İran’dan da Fransa-İngiltere alt liginden de oyuncu alabileceğimi söyledim. Bunu söylerken amacım duygu ve hedef birlikteliğini sağlayacak doğru oyuncuyu bulmaktı. Çok şükür büşük ölçüde bunu sağladık. Fakat daha işin başındayız. Güzel günler elbette gelecek ama hem ekonomik olarak dik durmalıyız hem altyapımız iyi çalışmalı hem de Türk-yabancı ortaklığını iyi sürdürmeliyiz.”