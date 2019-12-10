Ahmet Ağaoğlu: Gerekirse CAS'a gideriz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapmasına tepki gösterdi.

10 Aralık 2019, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu: Gerekirse CAS'a gideriz

TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapmasına tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Yüzde otuz limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Dahası, kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. 

Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse CAS'a gideriz

Biz kadro yapılanmamızı yüzde otuz artışa göre gerçekleştirdik

Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Yoksa Avrupa kupalarından men cezası alırız.

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