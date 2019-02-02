Ahmet Ağaoğlu: Gelirlerimiz giderlerimizden daha fazla

Ağaoğlu, “Yaptığımız uygulamalar öyle sıradan uygulamalar değil. Bütçe fazlası bir harcama yapılırsa bunun bedelini kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi öder. Borçlarımız bir tarafa bırakıldığında Trabzonspor, geliri giderinden daha fazla bir görüntüye sahip olan yapı haline büründü” ifadelerini kullandı. Tarihinde ilk defa 29 bin seyirci ortalaması ile oynayan

Mali yapı düzene giriyor...

Trabzonspor’da bu durumun mali yapıya olumlu yansıdığını da söyleyen Ağaoğlu, “Son 4-5 yılda 37-38 milyon Euro’ya elde edilemeyen başarılar bugün 11-12 milyon Euro ile gerçekleşiyor” diye konuştu.