Ahmet Ağaoğlu: Futbolumuz kurtuldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile yapılan tarihi anlaşma hakkında FANATİK’e konuştu. Bu anlaşmanın Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olduğunu dile getiren Bordo-Mavililer’in patronu, “Mali kriz, Türk futbolunun büyük bir sorunuydu. Bu Avrupa’ya gitme, gitmeme meselesi değil. İnsanlar büyük fotoğrafı kaçırıyor. Bir tarafta Türk futbolu batıyor, diğer tarafta Bankalar Birliği ve bu konuda emeği geçen herkes futbolumuzu kurtarıyor. Mali disiplin, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği tarafından güvence altına alınıyor” dedi.

‘Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz’

Göreve geldikleri günden bu yana bu konuda yoğun mesai harcadıklarını belirten Ağaoğlu, “Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bu konuda da öncü olmak istedik. Raporları ilk hazırlayan kulüp de biz olduk. Bundan sonra da mali disiplin konusunda Türk futboluna örnek olacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Artık top kulüpleri yöneten başkanlarda. Türk futbolu için tarihi bir karar alınmıştır. Bu kararın takipçisi olacağız. Her kulübe büyük bir sorumluluk düşüyor. Umarım herkes bizim gibi gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

Fanatik Özel / Serhat Demirtaş

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Ne olmuştu?

Türk takımlarının ortak sorunu: Finansal problemler... Bordo-Mavili ekip de uzun zamandır maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyordu. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından çalışmalarını tamamlayan ve raporlarını ilk hazırlayan kulüp olan Trabzonspor önceki gün 4 bankadan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemeden, 5 yıl vade yapılandırdı.