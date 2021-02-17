Ahmet Ağaoğlu: Futbolculara aşı yapılmalı

Ahmet Ağaoğlu, futbol kulüplerinde yaşanan korona virüs vakalarıyla ilgili önemli bir konuyu gündeme getirdi. Trabzonspor Başkanı, "Bizde 6 pozitif oyuncu var. Gereken önlemleri zaten alıyorduk. Ancak tedbirleri daha da artırdık. Sadece oyuncular değil, kulüp personeli de sıkıntı yaşıyor. Sağlık Bakanlığımız’ın açıkladığı son tabloya göre Trabzon şehri, korona cetvelinin tepesinde. Buna ek olarak 3 günde 1 maç, sürekli seyahat, otel, uçak... Ne yazık ki bulaşıyor bir şekilde. İnşallah bu sayı artmaz. Aşı konusunu daha önce Kulüpler Birliği’nde gündeme getirdik. Sürekli konuşuyoruz zaten. Her taraf kapalı. Sinemalar, tiyatrolar, kafeler, restoranlar açık değil. Etkinlikler düzenlenmiyor. İnsanların evlerindeki tek eğlencesi belki de futbol. Dolayısıyla bu oyunu oynayanların da korumaya alınması düşünülmeli" açıklamasını yaptı.

‘5-10 bin kişilik operasyon’

Konunun hassasiyetine dikkat çeken Ağaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız, ön cephede yer alanlar, kronik hastalıkları olanlar, 60-65 yaş üstü vatandaşlar. Öncelikler elbette belli. Ancak şartlar oluşursa futbolculara da aşı yapılmalı. Alt ligle beraber 5-10 bin kişilik bir aşı operasyonundan bahsediyoruz. Bunun tekrar düşünülmesi gerekiyor" dedi.