Bordo-Mavililer’in patronu Ahmet Ağaoğlu, gelecek hakkında iddialı konuştu... Fırtına’nın patronu, kulüp dergisindeki yazısında geride bıraktığımız sezonu, takımın yükselişini ve gelecek yılki beklentilerini değerlendirdi.

Geçen sezonu alınlarının akıyla tamamladıklarını dile getiren Ağaoğlu, “Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile ’takım’ olmayı kısa süre içinde başaran futbolcularımız, Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandı...” dedi.

‘Özlem giderildi’

Trabzonspor’un gönüllerin şampiyonu olduğunu kaydeden Başkan Ağaoğlu, “Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor’un değil; ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor’unu çok sevdi, takdir etti. Kısacası Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. İnanın ki bu senenin Trabzonspor’u, birkaç sene içinde kopacak ’Fırtına’nın da habercisidir” ifadelerini kullandı.