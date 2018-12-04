Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fırtına’nın yeniden estiğini söyledi.

04 Aralık 2018, Salı 10:51
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Ahmet Ağaoğlu: 'Fırtına yeniden esiyor'

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yer aldığı bordo-mavili kulübün 1975-76 sezonuna ait kadrosunu paylaşarak, “O ruh öldü sanma. Bak yeniden esiyor Fırtına” dedi. Taraftarları ligin 15’inci haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçına da davet eden Ağaoğlu, “Biliyorum maç saati erken. Ceza nedeniyle kapalı tribünler var ama yine de Konyaspor maçında açık olan tribünleri dolduralım. Takımın sana her zamankinden fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

DHA


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