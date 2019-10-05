Ahmet Ağaoğlu, FANATİK’e konuştu: Kimseye kızamıyorum

Trabzonspor grubun iddialı takımı Basel’i 2-2’lik skorla elinden kaçırırken, Bordo- Mavililer’in başkanı Ahmet Ağaoğlu da Avrupa Ligi’ndeki beraberliğe üzülenler arasındaydı. Kaçan 2 puana rağmen takımının ortaya koyduğu genel performanstan ise memnun kalan Karadeniz ekibinin patronu, o geceyi ve düşüncelerini FANATİK’le paylaştı. Geleceğe umutla baktıklarını yineleyen Ağaoğlu, “Ortaya iyi bir mücadele koyduk. Doğrusunu söylemek gerekirse ben kazanacağımıza da çok inanıyordum. Yaklaştık ama olmadı. Fakat herkesin elinden geleni yaptığını görmek güzel bir şey. O zaman insan sahadaki oyuna da kızamıyor” ifadelerini kullandı.

‘Milli ara önemli’

Üst üste sakatlık sorunlarıyla karşılaştıklarını hatırlatan Trabzonspor Başkanı, bu nedenle lige verilen milli araların özellikle kendileri için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Milli aradan önce oynayacağımız bir Rize maçı var. Kazanıp o araya moralli ve en iyi puanla girmek istiyoruz. Sonrasında ise sakatlarımız yavaş yavaş takıma dönüyor olacak. Bunlar bizim sonraki yolumuzu kolaylaştıracak faktörler. Umarım bir daha böyle bir sıkıntı ile hiç karşılaşmayız. Trabzonspor olarak ligin altından çok suların akacağına inanıyoruz ve sonuna kadar en iyisi için mücadele edeceğiz.”

Serhat Demirtaş