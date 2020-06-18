Öncelikle Kadıköy’de 23 yıl sonra gelen galibiyeti yorumlayan Başkan, “Çok önemli bir maçı kazandık. Ama bitti. Orada kaldı. Önümüzde final var. Lig için de 7 maç... Kupada iki takım mücadele edecek, ligde ise 4 takımın şampiyonluk yarışı var. Önümüzde Alanya, sonra Ankaragücü ve devam... 7+1 kaldı. Camia, taraftar kutlama yapabilir. Haklarıdır. Ama kazanılmış bir şey yok. Hiçbir şey daha bitmedi. Aynı ciddiyetle devam. Bizim mücadelemiz; iki kulvarda şampiyonluk mücadelesi. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bu periyotta hata yapma şansımız yok” dedi.

‘En büyük pay takım ve hocanın’

Başarının sırrını açıklayan Ağaoğlu, “Bu süreçte bir pay çıkarılacaksa, en büyük pay sahibi teknik heyet ve oyunculardır. Bu asla gözardı edilmemeli. Ben şahsım adına konuşuyorum; burada ben ne kadar pay sahibi isem bizim malzemeci Hayati de o kadar. Belki daha fazla. Çünkü 25 gündür benimle de ilgileniyor Trabzon’da. Aynı şekilde onbinlerce kilometre yol yapan otobüsümüzün kaptanı Kadir abi. Herkesin bu başarıda payı var” ifadesini kullandı.

‘Söyledim yine söylüyorum Devler Ligi’ne gideceğiz’

CAS başvurusuna değinen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “UEFA’dan gelen ceza haberi sonrası yaklaşık 18 saat sonra hemen takımla toplantı yaptım. Onlara dedim ki; siz şampiyon olun, biz Şampiyonlar Ligi’ne sizi götüreceğiz. Başvuru yapıldı. Dosya hazırlandı. Şimdi ek dosya hazırlanıyor. Buradaki ve İsviçre’deki hukukçularımız ve yönetim kurulumuz takip ediyor. CAS süreci tamamen bizim sorumluluğumuzda. Söyledim yine söylüyorum; Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz” diye konuştu.

‘Hakemler artık dikkatli olsun!’

Nwakaeme’nin sakatlandığı pozisyonla ilgili hakem Cüneyt Çakır’a maç sonu isyan eden Ahmet Ağaoğlu, genel bir çağrıda bulundu: “Bütün takımlar sıkıntılı bir süreçte. 50 gündür hiç idman yapmayan futbolcular, 4 haftalık bir çalışma ile hazır olmaya çalıştı. Özellikle ikili mücadelelerde bir takım sakatlıklar ortaya çıkabiliyor. İskelet kasları sağlam değil. Hakemler daha dikkatli olmalı. Pozisyonun bitmesini beklememeli. Nwakaeme konusunda belki eleştirildim ama kimse kusura bakmasın. Orada 2-3 kez müdahale var. Ben oyuncumdan yararlanamayacağım. Ofsayt için de en başından beri söyledim. Bayrak kaldırmama konusu ciddi sakatlığa sebep verecek diye. Korktuğumuz oldu. Muslera’ya geçmiş olsun. MHK sorumluluk almalı. Hakemler inisiyatif kullanmalı. Bir oyuncunun (Sörloth-Serdar Aziz) aşiline 3 defa tekme atmaya çalışan oyuncuyu hakem uyaracak! Oyuncuların sağlığı hakemin sorumluluğunda”

‘Oyuncuları içeri gönderdim çünkü...

Maç bitiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Ko’ç ile yaşadığı diyaloğa değinen Başkan Ağaoğlu, oyunculara verdiği talimatı da açıkladı. Trabzonspor’un patronu, “Stada girişimizden çıkışımıza kadar bize çok iyi davrandılar, iyi ev sahipliği yaptılar. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum Fenerbahçe Yönetimi’ne... Maç bitiminde Sayın Ali Koç, Semih Özsoy ve oradaki diğer yöneticiler tebrik ettiler. Gerçekten Fenerbahçe için de çok önemli bir maçtı. Doğaldır, gerginlik ve sıkıntılar olabilirdi. Bizim takım, Fenerbahçeli oyuncuların tüneli boşaltmasını bekliyordu. Ama biraz uzadı. Uzayınca da sevinç işi, gerginlik yaratmasın diye içeri girmelerini, soyunma odasında sevinmelerini istedim. Stat o kadar sessiz ki, bağırdığın zaman karşıdan duyuluyor zaten. Bir kazanan gibi kaybeden de var. Onları da anlamak lazım. Zaten ben iç sahada veya deplasmanda yanımda kulüp başkanı varsa asla ayağa zıplamam, sevinç gösterisi yapmam. Yanımdakini düşünüyorum. Ben seviniyorum ama o da üzülüyor” dedi.

‘Motivasyon için takımlayım’

Örnek başkan gösterilen Ahmet Ağaoğlu için özellikle sosyal medyada, ‘ülkenin en iyi sportif direktörü’ yakıştırmaları da yapılıyor. Bu durumu Başkan’a sorduk. Şöyle cevap verdi: “Benim yaptığım takımla ilgilenmek. Moral-motivasyonu üst düzeyde tutmak. Hocadan malzemeciyle kadar herkese tam destek vermek. Takımın dış olumsuzluklardan etkilenmemesi için çaba sarf etmek. Fazla fonksiyonum yok aslında. Onlarla olmam güç veriyor olabilir. Sadece ben değil, başkan yardımcılarımız, asbaşkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, personelimiz... Bu çabayı hep birlikte veriyoruz. Mesela UEFA’dan gelen ceza haberi kimseyi olumsuz etkilemedi. Bu, bir ekip çalışmasının eseridir”

Safa Can Konuksever