Ahmet Ağaoğlu: 'Ekuban bizden biri'

Spor Toto Süper Lig'de, henüz ilk 11'de sahaya çıkmayarak, oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı 3 golle en iyi joker oyuncusu olan bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Caleb Ekuban, davranışlarıyla ve performansıyla başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve camianın beğenisini kazanmış durumda. Sezon başında Leeds United takımından satın alma opsiyonlu 400 bin Euro karşılığında kiralanan oyuncunun bordo-mavili takımdaki geleceğiyle ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban'ı transfer ettiklerinde eleştiri aldıklarını belirterek, "20 maçta 1 gol atmış asist yapmamış. İngiltere ikinci liginden oyuncu aldınız. Parayı sokağa attınız deniyordu. Sokağa attığımız söylenen para ise 400 Bin Euro. Ekuban Trabzon'a ilk geldiği zaman da yüklü bir bagaj getirmişti. Yapılan yorumlarda bu adam kiralık değil buraya kalmaya gelmiş. Kendine yer buldu deniyordu. Şimdi ise alalım alalım diyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok iyi bir sözleşme yaptık Ekuban ile çok ucuz bir fiyata kiraladık. Satın alma opsiyonu da bizde. İstediğimiz zaman istediğimiz şekilde kullanırız onu. Bunu kullanıp, kullanmayacağımıza teknik heyetimizin vereceği rapor göre netlik kazanacak" dedi.

"Forma kime yakışıyorsa takımda kalır"

"Ekuban bizden biri" diyen Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, " Salı günü annesi ölüp de Perşembe günü ısrarla hocaya ben geleceğim diye mesaj gönderen, Cuma sabahı Trabzon'a gelip öğleden sonra Kayseri'ye geçip Cumartesi günü oynanan maçın 75. dakikasında oyuna girip 82. dakikada kilidi açan adam, o formanın içindeki adamdır Ekuban. Forma ona yakıştı. O forma kime yakışıyorsa o oyuncu bu takımda kalır bundan kimsinin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İHA