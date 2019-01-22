Ahmet Ağaoğlu: Duygulandım ve o konuşmayı yapamadım

Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir mağlubiyetinden sonra soyunma odasında yaşananları FANATİK’e anlattı. Skora rağmen takımın gösterdiği mücadeleden memnun

olduğunu dile getiren Fırtına’nın patronu, “Mücadelenin son anlarında soyunma odasında yapacağım konuşmayı kafamda oluşturmaya başlamıştım. Karşılaşma sona erince, oyuncularıma moral vermek için soyunma odasına indim. Ancak gördüklerim karşısında çok duygulandım. Rodallega dahil tüm futbolcularım hüngür hüngür ağlıyordu. Hazırladığım konuşmayı yapamadım ve ‘Başınızı öne eğmeyin. Utanması gerekenler sizler değilsiniz’ dedim” ifadelerini kullandı.

‘Hedeflerimize ulaştıracak’

Oyuncularının bu tavrının Trabzonspor’u başarıya ulaştıracağını vurgulayan Ağaoğlu, “Elbette yenilebilirsiniz, elbette puan kaybedebilirsiniz ancak bu kayıplara tepki vermezseniz sonuçlarını ağır yaşarsınız. Benim oyuncularım Trabzonspor ruhuna yakışır bir şekilde mağlubiyete tepki verdi. Futbolcuların bu tavrı, eminim bizi hedeflerimize ulaştıracaktır” dedi.