Ahmet Ağaoğlu düğmeye bastı

Bordo- Mavililer’in patronu adeta çifte mesai yapıyor. Bir yandan yeni kaynaklar bularak kulübün sezonu ekonomik açıdan sorunsuz bitirmesi için ekibiyle kafa patlatan Ağaoğlu, diğer yandan da gelecek dönemin transfer operasyonuna startı erkenden vermiş durumda. Karadeniz ekibinin hedefi, her açıdan en uygun isimleri, pazarlıklar kızışmadan bir an önce Trabzonspor’un renklerine bağlamak. Bu nedenle hocası Ünal Karaman’dan da bir rapor hazırlamasını isteyen başkan, kampa hazır bir kadroyla gitmenin hayalini kuruyor.

'Destek devam etmeli'

Taraftarın kendilerine inanmasını ve sabırlı olmasını isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Çok şükür ki, taraftarımız yapmaya çalıştıklarımızı anladı. Bu bizim için büyük bir artı. Ancak daha yapılacak çok iş var. Özellikle de ekonomik açıdan. Evet, şans verdiğimiz gençlerin durumu bizi çok rahatlattı ama devamını mutlama getirmeliyiz. Bu konuda desteğin sürmesi lazım” mesajlarını göndermeyi de ihmal etmedi.