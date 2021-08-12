Ahmet Ağaoğlu maçın ardından, "Zor maçtı. Özellikle sezon başı, daha 2. maçımız, 120 dakika oynamak... Oyunun çok büyük bölümünü kontrol ettik. Uzatmalarda da kaçan gollerimiz oldu. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Norveç'te, Norveçli bir oyuncu işi bitirdi. Geçmemiz gereken bir turdu. Darısı Roma'nın başına" ifadelerini kullandı.

'Serkan'ın bugünkü performansından oldukça memnunum'

Başkan Ağaoğlu son olarak, "Roma maçında daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Arada bir de Yeni Malatyaspor maçını oynayacağız. Roma da lige yeni başlayacak, hocaları yeni, kadroları yeni. İnşallah Real Betis maçında oynadıkları gibi oynarlar, orayı geçip yola devam ederiz. Eleştirileri tabii ki alacağız ama ben Serkan'ın bugünkü performansından oldukça memnunum" şeklinde sözlerini tamamladı.