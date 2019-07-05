Ahmet Ağaoğlu: Daha iyi olacağız

Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde FANATİK’e konuştu. Transfer çalışmalarına değinen Fırtına’nın patronu, “Önümüzde uzun bir zaman var. Trabzonspor taraftarına yakışır bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Ekonomik durumumuz ortada. Buna rağmen iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Bazı transferler biraz gecikebilir. Ama taraftarımız şunu bilsin ki önümüzdeki sezon, geçen seneye göre çok daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Kombine ya da bilet almayan taraftarlarımız çok şey kaçıracak. Tek beklentimiz, taraftarın bu takıma sahip çıkması” ifadelerini kullandı.

‘Heyecanı hissettim’

Önceki gün gerçekleştirilen ilk idmanı da değerlendiren Fırtına’nın patronu, “Çocuklar birbirlerini, ben de onları özlemişim. Takımdaki aile ortamını gerçekten ilk antrenmanda hissettim. Bir an önce sezonun açılmasını bekliyoruz. En deneyimlisinden, en gencine kadar herkes çok heyecanlı. Bu heyecan beni de çok heyecanlandırıyor. Antrenmanda bile bunu hissediyorsam, maçta neler olacağını tahmin edemiyorum” dedi.

Serhat Demirtaş