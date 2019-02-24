Ahmet Ağaoğlu: Daha çok Abdülkadir var

Sezona öze dönüş politikası ile başlayan ve yaş ortalaması düşük bir kadroyla yola çıkan Bordo- Mavililer’de gençler parlamaya devam ediyor... Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı her geçen gün değerini katlarken, son olarak öne çıkan isim Abdulkadir Parmak oldu. Son oynanan Göztepe maçında ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, Fırtına’yı ateşlemiş ve 3-1’lik galibiyette büyük rol oynamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdulkadir’in performansı üzerinden, Trabzonspor altyapısını FANATİK’e değerlendirdi.

'Yapılmamış olanı yapıyoruz'

Abdulkadir’in performansının sürpriz olmadığını kaydeden Fırtına’nın patronu, “Trabzon’da Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı çok. Bu gençlerin ismi değişir ancak yetenekleri hemen hemen aynıdır. Önemli olan da bu yetenekleri görebilmek, onlara destek vermek ve bu isimleri oynatabilmek. Biz de bu zamana kadar yapılmamış olanı yapıyoruz; gençlerimize şans veriyoruz. Bu nedenle daha çok Abdülkadir’ler göreceksiniz. Biz Trabzonspor olarak bunu kendimize misyon edindik. Amacımız Trabzonspor değerleri ile yetişen genç yetenekleri takıma monte etmek” dedi.

'Bu bir zorunluluk değil'

Bu anlayışı mecburiyetten yapmadıklarını da belirten Ağaoğlu, “Evet transfer yasağımız vardı ancak bu bir zorunluluk değildi. Bu aslında Trabzonspor’un bir gerçeği. Trabzon kendi çocukları ile doğacak, büyüyecek, gelişecek ve çok daha iyi yerlere gelecek. Ancak bu transfer yapmayacağız demek değil. Elbette aramıza kaliteli, karakterli, yerli ve yabancı oyuncular da katılacak. Bu isimlerin misyonu da genç çocuklara deneyim kazandırmak olacak” ifadelerini kullandı.

Serhat Demirtaş / FANATİK