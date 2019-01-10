Ahmet Ağaoğlu camidan destek istedi!

Bir yandan kadro planlamasını yeniden oluşturan, diğer yandan transfer tahtasını açmak adına FIFA yetkilileri ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un son durumunu FANATİK’e anlattı.

Takımdaki havanın son derece olumlu olduğunu kaydeden Bordo-Mavililer’in patronu, “Sezon başında ‘Trabzonspor yalnızca kümede kalmalık kadro kurdu’ diyorlardı. Şimdi ise ‘şampiyonluk’ söylemleri dolanıyor. Ancak biz bu günlere camia ile geldik. Taraftarımızın bize büyük bir desteği var. Bu destek sezon sonuna kadar devam etsin. Trabzon’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

‘Gecemizi gündüzümüze katıyoruz’

Trabzonspor’un büyük bir marka olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Ne ben ne bir futbolcu ne de başka biri, kimse Trabzonspor’un önünde değildir. Trabzonspor markası, her markanın üstündedir. Biz de bu markayı daha yukarılara taşımak adına gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Biz bu kulübün hizmetkârları olarak daha iyisi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sezon sonunda konuşuruz’

Avrupa devlerinin takibinde olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün gelecekleri hakkında da konuşan Fırtına’nın patronu, “Yusuf ve Abdülkadir bizim değerlerimiz. İki oyuncumuzu da devre arasında satmayı düşünmüyoruz. İlginin olduğu doğru ancak ikisi için de sezon sonunda masaya oturacağız. Hem Yusuf hem de Abdülkadir, altyapı için rol model olacak. Gençlik aşısı onlarla sınırlı kalmayacak ve devamı gelecek” diye konuştu.