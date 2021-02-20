Ahmet Ağaoğlu: 'Bu takımda inanmışlık var'

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kazanma alışkanlığını yakaladığını söyledi. Abdullah Avcı geldikten sonra sadece Galatasaray'a yenildiklerini hatırlatan Başkan, "Hoca gibi ben de puanları saymıyorum. Maç maç bakıyoruz. Önümüzde Fenerbahçe karşılaşması var. Bütün gücümüzle ona konsantre olacağız. Açıkçası bu maçtan bir farkı yok. Trabzonspor her rakibine karşı aynı ciddiyetle oynuyor" dedi. Eksiklere değinen Ağaoğlu, "Başakşehir'de de çok eksik vardı. Koronanın yanı sıra sakatlık problemlerinin bu sıkışık sezonda yaşanacağı çok belliydi. Mutlu olduğum şey genç oyuncularımız. Kağan 17 yaşında, lise son öğrencisi. Faruk Can çok genç. Atakan sonradan girdi. Kulübede de altyapıdan gençlerimiz vardı. İlk maçları ve gururluyum. Mutluyum" ifadesini kullandı.

'Şampiyonluk lafı...'

Şampiyonluk sorusuna cevap veren Başkan, "Trabzonspor doğal olarak bu yarışın içinde olması gereken bir takım. Lig bittiği zaman yolun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Şampiyonluk lafı veya benzeri şeyler için farklı bir şekilde egzajere etmek doğru bir bakış açısı olmaz. İlk 7-8 maçtan sonra hocanın gelmesiyle yaşanan değişim çok net. Maç kazandıkça kaybetmeyeceğine inanan ve her hafta 'biz bu maçı alırız' düşüncesinde, inanmış bir takım var" diye konuştu.

'Seyircili doğru olmaz'

Hafta içinde FANATİK'e yaptığı açıklamadaki gibi futbolculara aşının ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini aktaran Ağaoğlu, "Öncelikli olanlar belli. Ancak futbol şu an insanların tek eğlencesi. 100 takım üzerinden gidersek, 5 bin aşılık bir operasyon. Maçların Nisan ayından sonra seyircili oynanması gündemi rekabet açısından doğru değil. Bununla ilgili spor kamuoyu TFF Başkanımız Nihat Özdemir'i baskı altına almamalı. Pandeminin nasıl seyrettiğini görüyoruz" dedi.