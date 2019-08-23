Ahmet Ağaoğlu: Bu skor turu getirir

Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından 3-1’lik galibiyeti değerlendirdi.

Bordo-Mavililer’in patronu, “Turu getirecek bir skor ama oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Burada iyi sonuç almasaydık, Prag maçında aldığımız skorların anlamı olmayacaktı. Şimdi avantajlıyız. UEFA bizim için önemli. Umarım iyi bir grupta Avrupa Ligi’ne devam eder ve taraftarın özlediği maçları Trabzon’a taşırız. Allah, inşallah Şampiyonlar Ligi’ni de nasip eder” ifadelerini kullandı.

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