Ahmet Ağaoğlu: Bu düzen bozulacak!

Ağaoğlu, “Derdimiz art niyetli, doğru olmayan hakem hataları değil. Derdimiz bu bozuk düzen” ifadesini kullandı.

‘Hakimiyet kurmaya çalışanlar’

Trabzon’un patronunun açıklamaları şöyle: “Gidişat şunu gösteriyor ki, mücadelemiz artarak devam edecek. Bu düzen bozulana kadar ter akıtacağız. Derdimiz adalet arayışı, derdimiz Türk futbolu. Bütün bu olumsuzluklar ve hatalara, ‘eğitimsizlik, yetersizlik’ gibi yakıştırmalar yapılıyor ve bu görüş destekleniyorsa, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimsizliğe neden olanlar, yetkili olanlar, orada hakimiyet kurmaya çalışanlar kimse onlarla mücadelemiz sürecek. Büyük Trabzonspor camiası bir hakemi, bir kişiyi hedef almaz. Trabzonspor, bozuk düzenden beslenenlerle ve bu düzenin devam etmesini isteyenlerle mücadele eder.”

‘Bundan sonraki her hafta’

“Adalet arayan, Türk futbolunu yukarı çekmek isteyen kim varsa, bugün gelinen noktanın sorumlularının bu sistemin içinde kalmasına razı olmamalı. Öyle bir düzen ki bu bahsettiğimiz, 4 kuşaktır hakemlik yapanları besliyor! Tam 4 kuşaktır hakemlik yapan aileler var bu ülkede. Osmanlı’da bile hanedanlık 3 kuşak sürdü. Her türlü kirli oyuna, adaletsizliğe rağmen şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olursak Trabzonspor camiası olarak birlikte olacağız. Ben taraftarı olmadan şampiyon olan bir kulüp hatırlamıyorum. 41 bin seyirciye değil, 41 bin taraftara ihtiyacımız var Akyazı’da. O hafta bu hafta. Bundan sonraki her hafta, sonunda da o sene bu sene...”

Umut Eken