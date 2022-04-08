Ahmet Ağaoğlu: Bu başarı hepimizin

İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenlediği 2021 Spor Ödülleri’ne Trabzonspor damga vurdu. Başkan Ahmet Ahmet Ağaoğlu, ‘yılın spor adamı’ olarak Bekir Okan Spor Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Abdullan Avcı ‘yılın teknik direktörü’, Uğurcan Çakır ‘yılın futbolcusu’, Trabzonspor da ‘yılın futbol takımı’ seçildi. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, “Şüphesiz ki üniversitelerin bizi layık gördüğü bu ödüller, bizler için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerin görüşleri, her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Ağaoğlu şöyle devam etti:

‘Onların sayesinde...’

“Eğer bir yerde başarı varsa, bunu birkaç kişi üzerinden okumak doğru olmaz. Trabzonspor Kulübü bugün bu noktaya geldiyse; bunun paydaşları çoktur. Başarısızlık varsa da sorumlusu tektir. O da başkanlardır. Yöneticisinden teknik heyetine, futbolcusundan malzemecisine, kulüpteki aşçısından taraftarına kadar tüm camiamız birlikte hareket ederek, Trabzonspor Kulübü’nü bu noktaya getirdik. Bu bağlamda camiamızın bütün mensuplarına, değerli hocamız Sayın Abdullah Avcı’ya, teknik heyetimize, futbolcularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak eğer bugün ben burada bu ödüle layık görüldüysem onların sayesinde.”







