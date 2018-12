Ahmet Ağaoğlu: Biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz

Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Ahmet Ağaoğlu, camianın desteğiyle aşamayacakları hiçbir engelin bulunmadığını belirterek, çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını söyledi.

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 74. Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 46. dönem yönetim kurulunu oluşturacak. 236 günlük görev süresinin ilk bölümünde ekonomide, transferde ve sportif anlamda geçmişin izlerini silme yolunda önemli adımlar atan Ağaoğlu'nu yeni dönemde 3 yıllık bir görev süresi bekliyor.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun yeni dönemdeki en önemli hedeflerinin başında ise ekonomik tabloyu düzeltirken yarışmacı bir takım ortaya çıkarmak geliyor. Bunun için de camianın sabırlı ve sağduyulu yaklaşım göstermesini bekleyen Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından bordo-mavili camiaya önemli mesajlar verdi.

Uzun bir yolculuğa çıktıklarını belirten Ağaoğlu, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır, ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Desteğinizi ve sevginizi takımımız üstünden eksik etmeyin lütfen, her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

İHA