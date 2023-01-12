Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha o mutlu güne şahit olacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 203’üncü sayısında açıklamalarda bulundu. Bordo mavili takımda geçen yıl tüm zorluklara rağmen sağlanan ekonomik disiplinin başarı getirdiğini belirten Ağaoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da başarı için mücadele edeceklerini ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu, 2018 yılından bu yana camianın desteği ve birlikteliğiyle çok büyük güçlüklerin üstesinden geldiklerini ve sportif anlamda üstün başarılar elde ettiklerini söyledi. Başkan Ağaoğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tüm kulüpleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ancak yönetim kurulu olarak büyük bir titizlikle uyguladığımız ekonomik disiplin politikası yanında sizlerin kulübümüze olan aidiyeti ve bu aidiyet neticesinde sağlamış olduğunuz katkılarla bu süreci en az hasarla atlattık” dedi.

"YARIŞMACI KİMLİĞİMİZİ KORUMAYA ÖZEN GÖSTERDİK"

Kulüp ve takımdaki disiplinin başarı getirdiğini kaydeden Ağaoğlu, “Ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz disiplinin yanında sportif anlamda her zaman yarışmacı kimliğimizi korumaya da özen gösterdik. Bu da bize başarı olarak geri döndü. Görevde olduğumuz sürede bir Süper Lig , bir Ziraat Türkiye Kupası, ve iki Süper Kupa kazanarak toplamda dört kupa kaldırma başarısını gösterdik. Geride bıraktığımız dönemde birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda da ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurduk. Üstelik kazandığımız şampiyonluk sonrası yaptığımız kutlamalar da ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı” diye konuştu.

"LİG UZUN BİR MARATON"

2023 yılında da yeni başarılar için çalışacaklarını kaydeden Ağaoğlu, “İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır şekilde, yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz. Sezonun henüz yarısını bile tamamlamadık. Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki, tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızın kılavuzluğunda çalışarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA