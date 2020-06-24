Alanyaspor maçının son düdüğü ile birlikte sahada yaşananlar çok konuşulmuştu. Olayın başkahramanlarından biri olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, o anları FANATİK'e anlattı. İlk dakikadan itibaren sözlü tacize uğradıklarını söyleyen Fırtına'nın patronu, "Bize sürekli 'Şampiyon mu olacaksınız, kupayı mı alacaksınız?' dediler. Gelseler bunu kupada söyleseler anlarım. Kupada rakibiz. Ligde rakip bile değiliz ki, ne için kim için bu tacizler! " dedi.

'Duyurmak için bağırdılar'

İçeri girerken kendilerine edilen küfürler sonrasında sinir patlaması yaşadıklarını dile getiren Ağaoğlu, "İki metre daha yürüsek içeri gireceğiz, o küfrü de duymayacağız. Duyurmak için bağırdılar. Gözümüzün içine baka baka küfür ediyorlar. Hepsinden daha kötüsü iftira. Ne alkolü! Anamızın ak sütünden başka bir şey içmiş değiliz. Alanya'da hemen test yaptırmak istedik, polis güçleri yapamayacaklarını söyledi. Trabzon'a inince yaptırdık, 0.00 çıktı. Başımız dik, alnımız açık. İki kupa için de mücadelemizi saha içinde vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da test yaptırdı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a iner inmez alkol testi yaptırdı. Fırtına'nın patronunun sonucu 0.00 promil çıkınca alkol kullanmadığı anlaşıldı.

Atalay Özçelikli

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