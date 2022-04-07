8 Nisan 2018'de Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu kısa sürede farkını ortaya koydu. 2018-19 sezonu için Bordo-Mavililer'de teknik direktörlük koltuğuna oturabilecek isimler tek tek sıralanırken, Fırtına'nın patronu sürpriz bir kararla gündemde hiç adı geçmeyen Trabzonspor'un efsanesi Ünal Karaman'ı takımın başına getirdi. İlk radikal icraat olan Karaman tercihi başlarda tecrübeli hocanın antrenörlük kariyeri nedeniyle soru işaretleri yaratsa da kısa sürede camia efsane isme destek verdi.

İyi transfer iyi iletişim

Trabzon'un tüm dinamiklerini bilen Karaman da camiayla takımın arasını iyi tuttu, kulüpte aile ortamı yarattı ve fabrika gibi işleyen altyapıya desteklerini artırdı. Saha içinde işler iyi giderken, dışarda da Ahmet Ağaoğlu ve ekibi iyi bir transfer politikası ve diğer kulüplerle iyi bir iletişim örneği sergiledi. Mali açıdan da önce takım içindeki güncel ödemeler günü gününe yapılmaya başlandı, kimsenin aklı alamadığı parasında kalmadı. Ardından geçmiş dönem borçları da ufak ufak ödenmeye başladı.

47 milyon Euro kazandırdı

Mali yapıyı düzeltmek için yoğun çaba harcayan Ahmet Ağaoğlu her sezon oyuncu satışlarına çok önem verdi. 18-19 sezonunda Juraj Kucka, Okay Yokuşlu ve Fabian Castillo gibi isimler satıldı, kasaya 17.6 milyon Euro para girdi. Bir sonraki sezon özevlat olan Yusuf Yazıcı 17.5 milyon Euro'ya Lille'e gitti, sonraki sezon ise Alexandre Sörloth'un transferinden 10 milyon Euro kazanıldı. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor başta Uğurcan Çakır olmak üzere yıldızlarını satmaya yanaşmadı ve sadece Caleb Ekuban 1.8 milyon Euro bedelle sürpriz şekilde takımdan ayrıldı. Yani Ağaoğlu döneminde Fırtına 4 sezonda yaklaşık olarak futbolcu satışlarından 47 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Rakipleri paraları harcadı

Üstüne üstlük bu söz konusu 4 sezonda rekabet ettiği Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'tan da daha az bonservis bedelleri harcayarak yarışa dahil oldu. Fenerbahçe bu süreçte Ali Koç başkanlığında 85.11 milyon Euro, Galatasaray 69.05 milyon Euro, Beşiktaş 35.52 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrolarını güçlendirirken, Bordo-Mavililer'in kasasından 4 senede toplam 33.87 milyon Euro'luk transfer harcaması çıktı.

Fenerbahçe çok harcadı, hedeften uzak kaldı

Bu süreçte Trabzonspor 4 yılda da şampiyonluk mücadelesi verdi, ilk 4 dışına hiç çıkmadı ve 2019-20 sezonunda sadece 4 puan farkla zaferi kaçırdı. Bu sezon ise en yakın rakibi Konyaspor'a 13 puan fark atan Fırtına'nın şampiyon olmasına futbol kamuoyunda kesin gözüyle bakılıyor. En çok harcamayı yapan Fenerbahçe ise söz konusu 4 sezonun 2'sinde ilk 4 dışında kaldı, bir kez de ligi 3. tamamladı. Sarı-Lacivertliler şu anda da Süper Lig'de 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş da başarılı

Harcama konusunda Fenerbahçe'yi takip eden Galatasaray bu süreçte 1 şampiyonluk yaşadı, 1 kez de averajla kupayı kaçırdı. 19-20 sezonunda ilk 4 dışında kalan Sarı-Kırmızılılar bu sezon da 15. sırada yer alarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Trabzonspor'dan sadece 1.6 milyon Euro fazla harcayan Beşiktaş da zirveden hiç kopmadı. Gol averajıyla Galatasaray'ın önünde geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Siyah-Beyazlılar bu sezon ilk kez ilk 4'ün dışında kaldı.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli

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