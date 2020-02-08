Ahmet Ağaoğlu: Altyapının değeri 70 milyon Euro

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu.

Trabzonspor'un patronu, “Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Ama bugün durum oldukça farklı. Artık altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp haline geldik. Yusuf’u 17 milyon Euro artı 3 milyon Euro’ya gönderdik. Abdülkadir Ömür’e 23 milyon Euro, Uğurcan’a 20 milyon Euro teklif geldi. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon Euro ’yu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdülkadir Parmak, Kerem ve Sefa’yı dahil edersek daha da artıyor” dedi.