Ahmet Ağaoğlu: ‘Adalet olmazsa rekabet olmaz!’

Kulüpler Birliği’nin desteğini alarak geçtiğimiz hafta FIFA’ya başvuruda bulunan Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurullarının bağımsız ve tarafsız olmadığını belirtmişti. Konuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun aldığı kararlar da örnek gösterilirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili Trabzonspor Dergisi’nde bir yazı yazdı. Ağaoğlu, “Ülkemiz futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi ve marka değerinin artırılması ancak bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması, kurul üyelerinin atanmasında keyfi uygulamalardan kaçınılması ile mümkündür. Bu ve benzeri etkenlerden dolayı sağlanamayan adalet artık ülke futbolumuzun bir numaralı sorunu haline gelmiştir” dedi.

‘Tarihi bir başvurudur’

Ağaoğlu şunları yazdı: “Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmaz. Bizler; Türk futbolunda adaletin ve sonrasında ‘Fair-Play’ (Adil Oyun) kavramının yerleşebilmesi için TFF bünyesindeki kurulların bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ülke futboluna faydalı olduğu bilinci ve inancıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak adına Kulüpler Birliği’nin de desteğini alarak FIFA’ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zamanda FIFA’nın, kendi kriterlerine uygun adımların atılması amacıyla gerekli müdahaleyi yapacağına inanıyoruz”

‘Birlikte başaracağız’

“Elbette bu başvuru sadece Trabzonspor veya diğer kulüplerin değil, futbolun tüm paydaşları ve futbolumuzun marka değerini artırmaya yöneliktir. Ülke futbolumuzun geleceği adına da bir mihenk taşıdır. Bunun öncüsü olsak bile, bu standardı tüm kulüplerimiz ve futbol ailesi ile birlikte sağlamak zorundayız. Ülkemiz için, en sevdiğimiz oyun olan futbolumuz için hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız!”