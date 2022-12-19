Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Transfer olabilir ancak...

Trabzonspor’un 79. Olağan Genel Kurulu, dün gerçekleşti. Kulübün mali yapısıyla ilgili detaylı bilgiler verilirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu kürsüde tüm eleştirileri yanıtladı ve mevcut durumla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, “Naklen yayın sözleşmesi ilk olarak 500 milyon Dolar’dı. 2018’de bir galibiyetten 800 bin Dolar kazanırken, şu anda 115 bin Dolar’a düştü. Beraberlikten gelen 70 bin Euro, deplasman giderimizi bile karşılamıyor. 4 senede bizim kaybımız 48 milyon Euro. Kur 20 seviyesine dayandı, 45 gündür kulübün kasasına tek kuruş girmiyor. Bankaya düşen her paranın yüzde 50’si faiz ve kredi ana parasından düşülüyor. Finansal anlamda çok dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Diğer kulüplerin borcu, bizim 5 katı seviyemizde. Türkiye’de 100 kişiden sadece 11’i yayıncıya abone. Diğerleri kaçak yoldan izliyor. Süper Lig’de toplamda 40 milyarı bulan bir borç var. İlk kez bir şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemedi, bu da bize denk geldi. 11 milyon Euro oradan kaybımız oldu” dedi.

‘Transfer görüşmesi yapmadık’

Ahmet Ağaoğlu, “İmza paraları çok konuşuluyor. Ya bir oyuncuya bonservis vereceksin ya da futbolcu boşa çıkıyor, imza parası istiyor. Bonservise göre bu daha uygun. Tüm ülkelerde bu var. Her maça çıktığınızda galibiyet garantisi nasıl yoksa her transferden verim alınmasının da garantisi yoktur. Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etseydik geniş bir kadroya ihtiyacımız olacaktı. UEFA’da da devam edemediğimiz için maaş yükünün düşmesi gerekiyor. Hiçbir oyuncuyla ya da kulübüyle transfer görüşmesi yapılmadı. Transfer yapılabilir ancak o da kadrodan giden olursa. Bir boşluk oluşursa transfer yapılabilir. Hedefimiz, Ocak ayında maaş bütçesini 30-31 milyon Euro seviyelerine çekmek” ifadelerini kullandı.

‘Bizden önce sıfır kupa var’

Kendisinin başkanlık koltuğunda oturduğu 4 yıllık süreçteki genel lig tablosunu paylaşan Ahmet Ağaoğlu, “146 maçta 280 puanla Trabzonspor zirvede. Beşiktaş 270, Galatasaray 261 ve Fenerbahçe 254 puan topladı. Bu süreçte Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik. Bizden önceki 4 yılda sıfır kupa var. Sürdürülebilir başarı için altyapıya daha fazla önem vermek şart. Belçikalı Double Pass firmasıyla anlaştık. Ardından TFF de altyapı akademisi konusunda protokol yaptı. Dolayısıyla Türk futboluna bu konuda öncülük ettik bir anlamda. Bizde altyapıdan çıkan oyuncuların süre ortalaması yüzde 26. Süper Lig’de ise yüzde 5 seviyesinde. Ancak biz bu yüzde 26’yı yeterli görmüyoruz. Bu çocuklara sahip çıkmamız lazım.” diye konuştu.

‘Türk futbolunun yüz karası!’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “2016- 2017-2018’i içeren mutabakat anlaşmasına uyulmadığı için UEFA’dan ceza aldı Trabzonspor. Bu zaten UEFA’nın sitesine girdiğinizde de yazıyor. Orada 2014 yılına dair farklı bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden UEFA’dan 2 yıl men cezası aldıklarıyla ilgili. Türk futbolu adına yüz karasıdır!”

Borç 2.3 milyar TL

31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla kulübün güncel borcunun 2 milyon 383 milyon TL olduğu açıklandı. Ağaoğlu başkanlığındaki 47’nci dönem yönetim kurulu, oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi. Kongrede ayrıca, Trabzonspor Kulübü Derneği’ne ait taşınmazlardan Uzungöl HES Projesi ve Çukurçayır’da bulunan arsaların satışı ve kullanımı için sunulan önerge doğrultusunda üyeler, yönetime yetki verdi.