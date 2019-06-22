Ahmet Ağaoğlu: 8 transfer daha yapacağız

Bordo-Mavililer’in patronu Ahmet Ağaoğlu, transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Ağaoğlu, “Stoper, orta saha ve forvet. Bu mevkilere doğrudan katkı sağlayacak oyuncularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Takip ettiğimiz 6-7 genç oyuncunun 4’ünü de kadromuza kattık. 2-3 hafta içerisinde 2 ya da 3 genç oyuncu ile kadroya direkt katkıda bulunabilecek 4-5 nokta transfer daha gerçekleştireceğiz. Rodallega’ya da iyi bir teklif sunduk. Ülkesinde oynama beklentisi vardı ama o rakamları göremedi. Önümüzdeki hafta içerisinde son kararını verecektir. Kararı olumsuz olursa alternatif futbolcumuz hazır” dedi.

‘Hayatınızın yanlışı...’

Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı transferleriyle ilgili Altınordu’nun yaptığı sert açıklamaya da yanıt veren Ahmet Ağaoğlu, “Yapılan transfer yönetmeliklere, kurallara ve hukuka uygun. Eğer elinizde bu ve benzeri futbolcular varsa bununla alakalı olarak sorumluluklarınız da vardır. Futbolculara sadece size gelir sağlayan, sadece size gelir getiren varlıklar gözüyle bakarsanız, hayatınızda yapabileceğiniz en büyük yanlışı yapmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

‘90 milyon kârla kapatacaktık’

Mali sıkıntıların büyük bir bölümünde önemli yol kat ettiklerini dile getiren Trabzonspor’un patronu, “2019 yılı itibarıyla baktığınız zaman kurdaki dalgalanma olmasaydı 80-90 milyon lira kârla 2019 ’u kapatmış olacaktık. Kurdaki dalgalanmadan dolayı en son rakama göre 4 milyon 700 bin Euro gibi bir zarar söz konusu ama bu zarar da UEFA Finansal Fair-Play Komitesi ’nin ön gördüğü üst limitin altında. Artık UEFA’nın vereceğı kararı bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar açıklanması bekleniyor” dedi.



