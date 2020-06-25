Ahmet Ağaoğlu: 7 maçı da kazanacağız

Karadeniz ekibinin patronu Ahmet Ağaoğlu, camiaya ve taraftara seslendi, son Alanyaspor maçının ardından eleştiriler alan teknik direktör Hüseyin Çimşir’e sahip çıktı. İlk olarak 7’de 7 vurgusu yapan Başkan, “Ligde önümüzde 6, Türkiye Kupası’nda da 1 final karşılaşmamız var. Bu takım bu maçların hepsini kazanacak güçte. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Taraftarın, yönetim başkan için demiyorum takıma inancını hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekir. 10 gün içinde zorluk derecesi yüksek 3 deplasman maçı oynadık. 2 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. 8 gol atıp 4 gol yemişiz. Bu takım mücadele ediyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Enerjileri ve desteklerini takım üzerinden esirgemesinler. Takıma, hocaya inansınlar” dedi.

‘Biz bunlardan etkilenmeyiz’

Alanya maçındaki gerginliğin Güney ekibiyle oynayacakları kupa finaline yansıyıp yansımayacağı sorulan Ağaoğlu, “Trabzonspor büyük camiadır ufak tefek olaylarla etkilenecek veya oradaki gerginliği farklı boyutlara taşıyacak ne bir yönetim anlayışımız ne kulüp anlayışımız ne de camia anlayışımız var” yorumumu yaptı. Özellikle Hüseyin Çimşir’in arkasında duran Trabzonspor’un 1 numarası, “Hocaya inancım, güvenim yüzde 100. Uğurcan’a, Türkmen’e (Hüseyin Türkmen), Abdulkadir’e, oyuncularımıza da hocaya da inancım tam” şeklinde konuştu. Ağaoğlu şöyle devam etti:

‘Hüseyin hocanın yenilgisi yok’

“Ben hocayla 24 saat beraberim neredeyse. Ben şöyle söylüyorum; Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor. Hüseyin hoca neyse Ahmet Ağaoğlu da o. Ben de altyapıdan yönetici olarak yetiştim. Kaç yıl önce bu kulüpte yöneticiydim. Türkiye’nin önemli hocalarından biri (Ersun Yanal) ile kulüp 3 defa çalıştı. En sonunda kendisine ve yardımcılarına 13 milyon lira 14 Ağustos’ta saat 17.00’de ödemesek kulüp lisans alamıyordu. 12 maçta mağlubiyeti olmayan, takımı kupada finale, ligde şampiyonluğa götüren üstelik saha içinde o düdük çalan arkadaş (hakem) desteği olmadan kendi gücüyle giden bir insandan bahsediyoruz.”